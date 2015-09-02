Яценюк: в хранилищах недостаточно газа на зиму, ищем деньги для закупки

Об этом на заседании правительства 2 сентября сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.

«За последний месяц объемы газа в хранилищах выросли на 1,5 млрд куб. м и сегодня составляют 14,5 млрд куб. м. Этого недостаточно для того, чтобы пройти отопительный сезон. Напомню, что ключевой критерий, по которому мы сможем комфортно пройти отопительный сезон, – это 19 млрд куб. м газа должно быть на начало отопительного сезона в наших хранилищах», - сказал он.

По словам премьер-министра, правительство ищет дополнительные источники финансирования закупки природного газа.

«Правительство ищет дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы увеличить объемы закупки газа», - отметил Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ. При этом наша страна рассчитывает в сентябре получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.