Яценюк: в хранилищах недостаточно газа на зиму, ищем деньги для закупки
Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2015-2016 гг. накопила в своих подземных хранилищах 14,5 млрд куб. м природного газа, чего недостаточно для комфортного прохождения зимнего периода.
Об этом на заседании правительства 2 сентября сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.
«За последний месяц объемы газа в хранилищах выросли на 1,5 млрд куб. м и сегодня составляют 14,5 млрд куб. м. Этого недостаточно для того, чтобы пройти отопительный сезон. Напомню, что ключевой критерий, по которому мы сможем комфортно пройти отопительный сезон, – это 19 млрд куб. м газа должно быть на начало отопительного сезона в наших хранилищах», - сказал он.
По словам премьер-министра, правительство ищет дополнительные источники финансирования закупки природного газа.
«Правительство ищет дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы увеличить объемы закупки газа», - отметил Яценюк.
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Как сообщал УНИАН, 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ. При этом наша страна рассчитывает в сентябре получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.