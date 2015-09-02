Иран увеличил добычу нефти до трехлетнего максимума

Объем суточной добычи нефти в Иране в августе вырос на 50 тысяч баррелей - до 2,9 миллиона баррелей - максимума с июля 2012 года, когда введение новых санкций против республики привело к резкому спаду добычи и сокращению экспорта "черного золота" из Ирана более чем на 50%, говорится в сообщении Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Иран в настоящее время экспортирует более 1 миллиона баррелей нефти в сутки. Иранский министр нефти Бижан Зангане ранее заявил, что республика планирует увеличить поставки из страны еще на миллион баррелей в течение шести месяцев после отмены действующих международных санкций. В настоящее время внимание Ирана сосредоточено на том, чтобы вернуть свою долю на рынке, несмотря на снижение мировых цен на нефть, пишет Прайм.

"Защита доли Ирана в ОПЕК и на мировом рынке является одним из жизненно важных факторов для нас... Не проблема, если наш экспорт удвоится, а цены на нефть снизятся на половину, так как мы привыкли к более низким ценам и довольно устойчивы", - сказал Зангане.

Читайте такжеВсемирный банк: Россия потеряет $34 миллиарда после возвращения Ирана на рынок нефти

По приведенным в сообщении данным, добыча ОПЕК в августе выросла на 108 тысяч баррелей в день - до 32,316 миллиона баррелей. Самый большой рост пришелся на ОАЭ, которые увеличили добычу на 150 тысяч баррелей в день - до 2,95 миллиона баррелей. При этом действующая квота ОПЕК предполагает добычу нефти в объеме 30 миллионов баррелей в день.