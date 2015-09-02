В августе из зоны АТО вывезли 700 тысяч тонн угля – проблем с доставкой сейчас нет

У государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") нет проблем с доставкой угля из зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Ведомство обеспечивает накопление энергетического угля на электростанциях, сообщил на заседании правительство министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"За август месяц "Укрзализныця" перевезла приблизительно 5 млн тонн угля. С этих 5 млн тон около 2,6 млн тонн - это энергетический уголь, из которого 700 тыс. тонн пришло из зоны АТО. За последние десять дней августа работали все переходы по зоне АТО, и нам удалось вместе с Минэнерго накопить около 200 тыс. тонн на складах энергетического угля", - сообщил министр.

Он также отметил, что на данный момент в "Укрзализныцы" нет проблем ни с вагонами, ни с тепловозами для обеспечения транспортировки угля из зоны АТО.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что для покрытия дефицита в сентябре-октябре необходимо ускорить накопление запасов угля на складах тепловых электростанций за счет увеличения его поставок из России, дальнего зарубежья, а также зоны АТО. По словам министра, Украина к 1 октября планирует накопить 3,2 млн тонн угля на складах ТЭС и ТЭЦ.