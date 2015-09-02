Кабмин утвердил финплан "Энергоатома" с прибылью 1,2 миллиарда гривень

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 2 сентября, утвердил финансовый план Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на 2015 год с показателем чистой прибыли в 1,2 миллиарда гривень, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"Да, утвердили (финплан – УНИАН), 6 миллиардов они заплатят в бюджет разными налогами, 1,2 миллиарда прибыль прибыль – чистая прибыль. После двух лет убыточных в этом году будет прибыль", - сказал Демчишин.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача правительства вывести госпредприятия в прибыльную плоскость.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.