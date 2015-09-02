"Укртранснафта" подозревает сотрудников МВД в хищении нефти

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В 21:01 диспетчерской службой филиала "магистрального нефтепровода "Дружба" зафиксировано падение давления на участке 122 км - 147 км МН "Мозырь - Броды" (II очередь)", - говорится в сообщении.

В сообщении компании подчеркивается, что о данном случае было безотлагательно сообщено подразделение безопасности филиала.

Также сообщается, что благодаря принятым мерам спецподразделению охраны службы безопасности нефтеперекачивающей станции "Чижовка" на автодороге в районе села Велень Коростенского района Житомирской области был задержан автомобиль марки DAF белого цвета, д.н.с. СВ 3047 ВС, с прицепом-автоцистерной объемом 40 куб. г, д.н.с. ВМ 3601 ХТ.Одна из секций автоцистерны частично была наполнена нефтью. Вместе с автомобилем задержали водителя – гр-на Куликовского А.М.

"На расстоянии около 300 м от автоцистерны также был обнаружен и задержан автомобиль марки "Opel Frontera", в котором находилось двое граждан. Предварительно установлено, что один из них является сотрудником специальной милиции по фамилии Пашинский, второй – следователем (фамилия устанавливается) Коростенского ГО УМВД Украины в Житомирской области. Еще одному автомобилю, предположительно марки "Нива", удалось скрыться с места происшествия", - отмечается в сообщении.

В ходе дальнейшего обследования местности в районе с. Велень Коростенского района Житомирской области на 126 км МН "Мозырь-Броды" (II очередь) работниками безопасности ПАО "Укртранснафта" обнаружена "врезка" в нефтепровод.

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О данном событии было сообщено Коростенский ГО УМВД Украины в Житомирской области и Коростенское отделение УСБУ в Житомирской области. Место происшествия осмотрено следственно-оперативной группой Коростенского ГО УМВД Украины в Житомирской области и работниками СБУ после проведенных подразделением безопасности филиала "МН "Дружба" вышеупомянутых задержаний и обнаружения "врезки" в нефтепровод, через которую осуществлялось хищение нефти.

Пресс-служба компании подчеркивает, что сообщение о преступлении внесено в единый государственный реестр досудебных расследований 01.09.2015, № 12015060060001131, по части 1 статьи 292 УК Украины.

Задержанные лица и автомобильный транспорт переданы правоохранительным органам. Но, по имеющейся информации, на работников районной милиции осуществляется огромное давление со стороны различных влиятельных лиц с целью умышленного "развала" расследования данного производства и избежания виновными лицами ответственности. Более того, даже ставятся требования вернуть изъятые у преступников автотранспорт и оборудование, которым осуществлялась "врезка" в нефтепровод.

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Отмечается, что компания "Укртранснафта" решительно призывает уполномоченные компетентные органы, которые занимаются расследованием указанного преступления, принять все необходимые меры для недопущения каких-либо промедлений или искусственного свертывания указанного расследования, и обеспечить безусловное привлечение виновных лиц к ответственности".

Со своей стороны "Укртранснафта" будет держать указанную дело на постоянном контроле и будет прилагать максимальных усилий, в т.ч. – путем использования предусмотренных действующим законодательством инструментов и механизмов общественного и общественно-политического контроля, для привлечения виновных лиц к ответственности и недопущения подобных случаев в будущем.