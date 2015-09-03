Антимонопольный комитет рекомендует АЗС снизить цены на бензин

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте АМКУ.

Ведомство, исходя из собственных расчетов считает, что в разные периоды 2015 года розничные цены участников рынка на бензин и дизтопливо превышали уровень возможных цен при условиях значительной конкуренции на рынке на 15%. Это могло привести к нарушению норм о защите экономической конкуренции, а также ущемлению интересов потребителей.

Таким образом, АМКУ рекомендует "принять меры по установлению розничных цен на бензин и дизтопливо на уровне, который бы существовал при условиях значительной конкуренции на рынке".

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Участники рынка должны сообщить антимонопольному органу о результатах рассмотрения рекомендаций в 10-дневный срок.

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины совместно с Антимонопольным комитетом проверить ценовую ситуацию на топливных рынках, прежде всего, рынках бензина и газа, в связи с продолжающимся падением цен на нефть на мировых рынках.