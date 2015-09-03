Цены на нефть возобновили снижение после роста накануне

Мировые цены на нефть в ходе торгов четверга демонстрируют умеренно отрицательную динамику на фоне статистики недельного изменения запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,69% - до 50,30 доллара за баррель, а на легкую нефть марки WTI - на 0,43%, достигая значения 46,05 доллара за баррель, сообщает Прайм.

В среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 августа, увеличились на 4,7 миллиона баррелей — до 455,4 миллиона. Аналитики ожидали роста показателя на 0,032 миллиона баррелей, до 450,832 миллиона. Добыча за неделю в стране, по данным министерства, опустилась на 119 тысяч баррелей в сутки — до 9,218 миллиона баррелей.

Читайте такжеПредсказавший обвал цен инвестор прогнозирует нефть по $25

После публикации этой статистики опасения глобального переизбытка нефти на рынке усилились. "Укрепляющийся доллар, рост запасов нефти в США и возможное одобрение иранской ядерной сделки конгрессом США мешают рынку восстановиться, по крайней мере сейчас", - заявил аналитик Citi Futures Тим Эванс газете The Wall Street Journal.