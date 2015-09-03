России грозит падение добычи нефти более чем на треть

В ближайшие 20 лет добыча нефти в России может сократиться на 125 млн т в год - 34,5% - до 237 млн т в год., сообщает РБК со ссылкой на Генеральную схему развития нефтяной отрасли России до 2035 г., подготовленную к заседанию президентской комиссии в конце октября.

Падение ожидается на месторождениях, на которые приходится около 70% всей добычи в стране, или около 525 млн т. Из такого целевого сценария исходит Минэнерго.

Удержать добычу на уровне не ниже 523-525 млн т к 2035 г. возможно за счет новых месторождений, в том числе шельфовых.

Согласно прогнозам Генсхемы, для восполнения выпадающих объемов нефти их придется заместить за счет новых месторождений и уделить особое внимание работе на шельфе и трудноизвлекаемым ресурсам. Если план удастся реализовать, то добычу нефти вплоть до 2035 года можно будет удерживать на стабильном уровне 523–527 млн т в год.

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Рост добычи нефти на выработанных месторождениях на 1% в год с 2015 по 2035 год даст по 12 млн т нефти в год дополнительно, следует из Генсхемы. На шельфе к 2035 году компании планируют добывать на 40 млн т в год больше нефти, чем в 2014 году: доля шельфа в российской нефтедобыче увеличится с 14 млн до 54 млн т в год. За счет новых регионов ожидается получение еще 28 млн т нефти в год к уровню 2014 года — до 37 млн т в год.

Роль трудноизвлекаемых ресурсов сопоставима с шельфом: добыча «трудной» нефти должна удвоиться, достигнув 54 млн т к 2035 году. Еще дополнительные 10 млн т должна обеспечить добыча высоковязкой нефти через 20 лет. И наконец, добыча газового конденсата увеличится на 12 млн т в год — до 38 млн т в год, говорится в проекте Генсхемы. В общей сложности это даст 127 млн т дополнительной нефти в год.

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Однако Генсхема базируется на прогнозе социально-экономического развития России до 2030 года, подготовленного Минэкономразвития, согласно которому к 2030 году цена на нефть составит $93,7 за баррель и уже с 2016 года начнет плавный рост. Она должна вырасти с нынешних $50 до $69,6 за баррель к 2016–2020 годам. Но Минэнерго в своих материалах предупреждает, что при цене нефти $50 за баррель под угрозой оказывается значительная часть новых проектов по добыче нефти и газа в Арктике, Восточной Сибири и ТРИЗах, которые становятся нерентабельными. А значит, компенсация выпадающих объемов добычи под вопросом.