Транзит российского газа через Украину в августе увеличился на 48%

Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины в августе 2015 года увеличился по сравнению с августом 2014 года на 48%, - до 6,739 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении оператора ГТС Украины – госкомпании «Укртрансгаз».

По сравнению с июлем 2015 года транзит российского газа в августе 2015 года сократился на 2,3%.

Как отметили в компании, за 8 месяцев текущего года через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей было транспортировано 42,3 млрд куб. м газа, что на 9% меньше аналогичного периода прошлого года.

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Как ранее сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» прогнозирует по итогам 2015 года падение объемов транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза на 17,7% по сравнению с 2014 годом - до 51 млрд куб. м с 62 млрд куб. м.