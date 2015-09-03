Президент Венесуэлы поделился с Путиным "неплохими идеями", как повысить цены на нефть

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил Владимиру Путину обсудить имеющиеся у него "неплохие идеи" о прекращении падения нефтяных котировок после того, как эталонный сорт Brent на прошлой неделе опускался ниже $43 за баррель.

Сейчас бенчмарк торгуется вокруг $50 с внутрисессионными колебаниями до пяти процентов.

"Сможем поговорить о том, что мы в состоянии сделать, чтобы стабилизировать нефтяной рынок и стабилизировать цены, что позволило бы преодолеть нам эту затянувшуюся конъюнктуру, которая характеризуется низкими ценами. У нас есть неплохие идеи по поводу развития этой темы", - сказал Мадуро на встрече с Путиным в Китае, сообщает Рейтер.

Путин предложил поговорить "о наших общих планах на международной арене".

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Накануне два источника, близких к правительству, сказали Рейтер, что не ждут от встречи конкретных решений, которые могли бы стабилизировать цены.

Россия, как и страны ОПЕК, не принимала решение о сокращении добычи нефти для прекращения падения котировок. Москва много раз заявляла, что не координирует с картелем свои действия на рынке углеводородов.