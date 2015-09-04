Интерконнектор "Литва-Польша" позволит транспортировать газ в Украину через литовский LNG-терминал - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Литовской Республики в Украине Мариус Януконис сказал во время дискуссионного клуба "Роль Литвы в отношениях Украина-Евросоюз".

Посол считает, что поставки газа в Украину с помощью привлечения литовского LNG-терминала технически возможны.

"Мы имеем соединения через Беларусь, и сейчас существуют определенные проблемы с белорусской стороны. Мы должны спросить их об этих проблемах. Хотя сейчас этого не происходит, но наши переговоры продолжатся, и я надеюсь, что однажды мы будем способны сделать это, потому что возможности нашего LNG-терминала превышают наши потребности", - заявил Януконис.

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Вместе с тем он отметил, что "мы все еще не имеем соединения с Польшей, когда мы построим интерконнектор, вероятно это займет два-три года, мы технически будем способны сделать это, я имею в виду поставлять газ в Украину.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2014 года президент Литвы Даля Грибаускайте во время визита в Киев заявила, что ее страна готова поделиться с Украиной опытом в строительстве LNG-терминала для того, чтобы избавиться от зависимости в энергоносителях от российского "Газпрома".