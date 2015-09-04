"Газпром" подписал соглашение о строительстве "Северного потока-2"

"Газпром" в пятницу подписал соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2", сообщают РИА Новости со ссылкой на топ-менеджера одной из компаний-подписантов.

Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова подтвердила факт подписания соглашения акционеров по "Северному потоку-2".

"Подписали соглашение акционеров", - сказал собеседник агентства, перечислив среди подписавших документ "Газпром", Shell, OMV, E.On.

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В июне текущего года "Газпром", E.On, Shell и OMV подписали меморандум о намерениях, предусматривающий совместное строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" суммарной мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до побережья Германии.

Запуск Nord Stream 2 является частью проекта "Газпрома" для отказа от украинского транзита.