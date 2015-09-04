Газовая встреча Украина - Евросоюз - Россия может пройти в конце сентября

Трехсторонняя встреча Украина - Европейский Союз - Россия по газу может пройти в конце сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнерго РФ, об этом глава ведомства Александр Новак сказал во Владивостоке.

"Мы планировали провести такую встречу в конце сентября", - сказал Новак и уточнил, что встреча состоится в том случае, если будут согласованы все условия, необходимые для ее проведения.

Также он подтвердил проведение двусторонней встречи с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем по газу 11 сентября.

Читайте такжеКиев и Брюссель готовятся к газовым переговорам с Москвой

Как сообщал УНИАН, 28 августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что трехсторонняя встреча по вопросам организации поставок российского газа в Украину и страны Евросоюза в формате Украина – ЕС - РФ состоится ориентировочно 11 сентября, однако место проведения встречи пока согласовывается. "Вероятно, уже 11 сентября будет (встреча - УНИАН) в рамках трехсторонних переговоров. Это будет где-то или Брюссель, или Вена. Пока непонятно", - сказал Демчишин.

Ранее в Минэнергоугля отмечали, что Украина надеется в сентябре подписать трехсторонний протокол с РФ и Еврокомиссией о поставках газа в отопительный сезон 2015-2016 гг.

Премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что организация поставок российского газа в ЕС и Украину должна быть оформлена трехсторонним протоколом в формате Украина – ЕС – Россия, по аналогии с протоколом и дополнением к контракту, подписанным в прошлом году. Яценюк подчеркивал, что трехсторонний протокол - это единственный механизм обеспечения поставок газа – как в Европейский Союз, так и в Украину.