Россия готова предоставить газовую скидку Украине, но "при условии"

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы абсолютно понимаем ситуацию, что у украинской стороны просто нет живых денег для того, чтобы расплачиваться в режиме предоплаты за покупку газа. С нашей стороны созданы все условия, и на IV квартал российская сторона также готова будет обеспечивать продажу газа с учетом предоставляемой скидки по ценам, которые конкурентоспособны и складываются в соседних странах, например, в Польше», - заявил Новак.

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Он пояснил, что вслед за обвалом нефтяных цен цены на газ также падают, поэтому стоимость газа для Украины будет снижать вслед за нефтью, размер скидки Новак не сообщил.

«В инициативном порядке мы не будем рассматривать, поскольку у нас есть контракт, и контракт этот предусматривает формирование цены по формуле», - заявил Новак.

Министр энергетики также заявил, что Россия предлагала Украине газ по цене дешевле на $20-30, чем европейские партнеры.

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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 млрд куб. м.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС.