Власти России готовятся к ценам на нефть ниже 40 долларов

Но, по его словам, вероятность роста до 60 долларов за баррель все же выше, а в среднесрочной перспективе цены вернутся к уровню 60-70 долларов.

"Я думаю, что вероятность такого снижения (ниже 40 долларов — ред.) меньше, чем вероятность повышения. Она есть, конечно, но она меньше, чем вероятность повышения до 60 долларов за баррель", — сказал Дворкович РИА Новости.

"Тем не менее да, я думаю, что на какой-то период, я думаю, что все-таки краткосрочный, цены могут быть ниже 40 долларов за баррель. Это невыгодно почти никому, поэтому долго такая ситуация держаться не может", — сказал он.

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"И более вероятно, что цены в любом случае даже если сейчас опустятся, вернутся потом к уровням 60-70 долларов за баррель. На 2016 пока мы закладываем 50 (долларов), исходя из текущей ситуации, но повторяю, мы можем ошибаться как в ту, так и в другую сторону, но 50 — исходя из того что сейчас происходит — вполне разумно, вероятно", — добавил он.