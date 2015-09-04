Доходы России от продажи нефти сократились почти в 2 раза

Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованные 4 сентября, сообщает Slon.ru.

В январе–июле доходы России от нефтяного экспорта в страны дальнего зарубежья сократились в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили $52,63 млрд. При этом объем поставок нефти в дальнее зарубежье увеличился на 8,7% к январю–июлю 2014 года.

Экспорт российской нефти в страны СНГ упал на 5,37% до 13,22 млн тонн, а в денежном выражении – рухнул на 35% до $3,6 млрд.

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Основным фактором, который повлиял на сокращение доходов РФ от нефтяного экспорта, стало падение цен на углеводороды. Так, в январе-июле средняя стоимость барреля российской Urals составила $56,76 – в 1,88 раза меньше, чем в том же периоде 2014 года ($106,99 за баррель).

4 сентября министр энергетики РФ Александр Новак в рамках Восточного экономического форума заявил, что в ближайшее время цены на нефть вряд ли поднимутся до уровня прошлых лет в $100 за баррель. Глава Минэнерго отметил, что, по его мнению, «справедливые цены – $50–60 за баррель, в перспективе – $70».

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В свою очередь, помощник президента РФ Андрей Белоусов на ВЭФ сообщил, что в бюджете страны на 2016 год будет заложена цена на нефть $50 за баррель. Одновременно он допустил провалы стоимости углеводородов до $40 за баррель и даже ниже, но выразил надежду на то, что они будут кратковременными.

В 2014 году среднегодовая цена Urals составила $97,6 за баррель – на 9,53% меньше по сравнению с предыдущим годом.