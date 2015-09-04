СБУ обвиняет поставщика угля для "Центрэнерго" в финансировании "ДНР"

Служба безопасности Украины обвиняет собственника частного предприятия "Содействие" (Константиновка, Донецкая обл.), которое является поставщиком угля из зоны АТО на теплоэлектростанции государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго", в финансировании террористической организации ДНР.

Об этом говорится в решении Октябрьского районного суда Мариуполя от 11 августа, опубликованном на портале Единого государственного реестра судебных решений.

"Финансирование террористической организации осуществляется "лицом 2" с использованием комплекса субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных как в Украине, так и за границей, принадлежащих фактически "лицу 2", но для прикрытия незаконной деятельности оформленных на подставных лиц. В том числе ЧП "Содействие", основателем которого является мать "лица 2", - говорится в судебных документах.

Согласно информации из судебного решения, за финансирование ДНР "Содействие" получило от террористов разрешение на добычу угля на неподконтрольных украинским властям территориях.

«Целью финансирования «лицом 2» террористической организации ДНР является предоставление ему от руководства последней преференций в предпринимательской деятельности на временно оккупированной территории Украины, в частности, монопольного права по добыче угольной продукции и других полезных ископаемых», - говорится в решении суда.

Вместе с тем сообщается, что полученные от хозяйственной деятельности денежные средства, находящиеся в безналичном виде на банковских счетах, по поручению «лица 2» перечисляются на счета других хозяйствующих субъектов. В частности, ООО «Торговые системы» (Ростов-на-Дону, Россия).

«В дальнейшем переведенные из безналичной формы в наличные денежные средства через неконтролируемые Украиной пункты границы с Российской Федерацией перевозятся на территорию «Донецкой народной республики», где передаются непосредственно в «Республиканский банк ДНР» под видом «налогов» и «благотворительной помощи», - отмечается в материалах дела.

Также сообщается, что «лицо 2» передает средства ДНР для их дальнейшего распределения между боевыми подразделениями ДНР, использования на закупку военной техники, оборудования, боеприпасов, средств инженерного оборудования, а также других материальных ценностей для совершения с их помощью террористических актов против органов властей, правоохранительных и других военных формирований Украины.

«Из числа валовых поступлений в «бюджет» террористической организации «Донецкая народная республика» доля финансирования «лица 2» составляет не менее 20%», - подчеркивается в решении суда.

При этом суд арестовал 37 вагонов с углем марки "А" - антрацит, добытый в интересах собственника предприятия "Содействие" для последующей реализации в Украине.

По информации из Единого государственного реестра юридических лиц, собственником "Содействия" является Татьяна Автономова. По информации СМИ, ее сын Дмитрий Автономов значится руководителем предприятий "Донбассуголь" и "Востокуглемет".

Как сообщал УНИАН, госкомпания «Центрэнерго», испытывающая острый дефицит энергетического угля из-за военных действий на Донбассе, в августе импортировала первые 30 тыс. тонн угля из России для нужд Змиевской и Трипольской тепловых электростанций.

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Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет государство, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица.

В начале сентября исполняющим обязанности генерального директора «Центрэнерго» был назначен главный инспектор по эксплуатации сетей госкомпании «Укрэнерго» Олег Коземко. Он сменил Игоря Балабанова, занимавшего должность и.о. гендиректора компании с декабря 2014 года.

Коземко до сентября 2013 года работал техническим директором «Центрэнерго», затем, до мая 2014 года, возглавлял эту компанию, потом вернулся на должность технического директора «Центрэнерго».