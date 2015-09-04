Британский банк вслед за французским понизил прогноз по ценам на нефть
Экономисты британского банка Barclays понизили прогноз по средней цене нефти Brent во второй половине 2015 года.
Теперь они ожидают, что эталонный сорт в среднем будет стоить $53 за баррель, а не $63, как предполагалось ранее, сообщает РБК.
Аналитики Barclays объяснили свое решение ростом запасов, неснижающейся активностью американских добытчиков и обеспокоенностью относительно экономического роста Китая.
Экономисты также теперь ожидают более умеренного роста цен в 2016 году. По их мнению, в среднем в следующем году Brent будет стоить $63 за баррель (предыдущий прогноз — $68).
"Неожиданная устойчивость производителей трудноизвлекаемой нефти, обеспокоенность по поводу Китая и укрепление доллара США заставляют нас полагать, что для восстановления цен потребуется больше времени", — указала команда аналитиков во главе с Майклом Коэном.
Читайте такжеПредсказавший обвал цен инвестор прогнозирует нефть по $25
Накануне прогноз по нефти понизил французский банк BNP Paribas. Если в мае эксперты финорганизации ожидали, что баррель Brent в IV квартале 2015 года будет в среднем стоить $69, то теперь прогноз понижен до $55. Аналогичный прогноз по нефти марки WTI — $51 за баррель, что на $10 ниже предыдущего прогноза.