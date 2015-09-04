Британский банк вслед за французским понизил прогноз по ценам на нефть

Теперь они ожидают, что эталонный сорт в среднем будет стоить $53 за баррель, а не $63, как предполагалось ранее, сообщает РБК.

Аналитики Barclays объяснили свое решение ростом запасов, неснижающейся активностью американских добытчиков и обеспокоенностью относительно экономического роста Китая.

Экономисты также теперь ожидают более умеренного роста цен в 2016 году. По их мнению, в среднем в следующем году Brent будет стоить $63 за баррель (предыдущий прогноз — $68).

"Неожиданная устойчивость производителей трудноизвлекаемой нефти, обеспокоенность по поводу Китая и укрепление доллара США заставляют нас полагать, что для восстановления цен потребуется больше времени", — указала команда аналитиков во главе с Майклом Коэном.

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Накануне прогноз по нефти понизил французский банк BNP Paribas. Если в мае эксперты финорганизации ожидали, что баррель Brent в IV квартале 2015 года будет в среднем стоить $69, то теперь прогноз понижен до $55. Аналогичный прогноз по нефти марки WTI — $51 за баррель, что на $10 ниже предыдущего прогноза.