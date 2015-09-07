"Газпром" впервые продаст газ в ЕС на аукционе

Сегодня "Газпром экспорт" проведет первый аукцион по продаже природного газа с поставкой в отопительный период 2015–2016 гг., сообщает Прайм.

Топливо будет поставляться на оговоренные пункты сдачи в Западной Европе. Объем природного газа, выставляемого на аукцион составит 3,24 млрд кубов.

Торги планируется провести 7,8,9 и 10 сентября. "Газпром экспорт", дочернее предприятие "Газпрома", впервые проводит подобный аукцион для потребителей за рубежом. Ранее экспорт российского газа осуществлялся по двусторонним долгосрочным контрактам с использованием ценовом формулы, привязанной к котировкам нефти.

В четверг "Газпром экспорт" квалифицировал 39 компаний для участия в аукционах.

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Глава "Газпрома" Алексей Миллер в конце июня сообщал, что газовый аукцион является дополнительным механизмом работы "Газпрома" на европейском газовом рынке и не станет альтернативой поставкам газа по долгосрочным контрактам.