Цены на нефть снижаются - Brent снова торгуется ниже $50
09:14, 07 сентября 2015Энергетика
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Сегодня утром стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,71%, до $49,26 за баррель
REUTERS
Мировые цены на нефть снижаются, несмотря на статистику Baker Hughes по количеству буровых вышек в США.
Об этом свидетельствуют данные торгов, передает «Газета.Ru»
Сегодня утром стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,71%, до $49,26 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,83% и составила $45,67 за баррель.
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Baker Hughes ранее сообщила о том, что количество буровых установок в США снизилось на 13 единиц — 1,5%. На данный момент всего в стране работает 864 вышек. В годовом выражении число установок снизилось на 1061 единиц, или на 53%.
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