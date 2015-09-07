Россия о членстве в ОПЕК: нам предлагали, но мы отказались

Об этом в ходе конференции FT заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, сообщает ТАСС.

"Переговоры, которые проводятся между РФ и ОПЕК, достаточно позитивные, приводят к обмену мнениями. ОПЕК предлагал РФ стать членом организации", - сказал Сечин.

Он также отметил, что в странах ОПЕК добыча нефти является делом государственных компаний, "а российская нефтяная промышленность является частной, что нехарактерно для стран ОПЕК". Также, по его словам, в связи с климатическими особенностями РФ не может быстро регулировать добычу нефти.

"Правительство РФ, понимая различия в условиях добычи и собственности, соглашается на статус наблюдателей в ОПЕК, но входить в качестве страны-члена Россия, конечно, не может в силу тех обстоятельств, о которых мы говорим", - сказал Сечин.

Глава "Роснефти" считает, что "последнее время функции ОПЕК как регулятора рынка утрачены". "Смысла какого-то входить в эту организации для России нет", - подчеркнул он.

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Напомним, консультации между ОПЕК и странами, не входящими в эту организацию, продолжаются последние месяцы активно на фоне сильного падения цен на нефть.

Венесуэла предпринимает действия для созыва специальной встречи членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с участием России для выработки соответствующих мер в связи с очередным падением цен на нефть на мировом рынке.