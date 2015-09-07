Украина продолжает закачивать газ в хранилища

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Согласно данным госкомпании, объемы закачки газа в ПХГ 5 сентября составляли 41,4 млн куб. м.

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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 млрд куб. м

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает в сентябре-октябре получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.