Украина снова возобновила импорт электроэнергии из России

Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

«Величина импорта электроэнергии на максимум нагрузки (в 21:00, 6 сентября) составляла 800 МВт, на минимум нагрузки (в 3:00) - 380 МВт», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, графики ограничения и аварийных отключений потребителей оператором ОЭС Украины («Укрэнерго») не применялись.

Также сообщается, что по состоянию на 21:00 6 сентября было допущено превышение заданного предельного потребления электрической мощности по областям Украины на 61 МВт, или на 0,4%. Две области - Донецкая и Херсонская - допустили превышение предельного потребления электрической мощности более чем на 10%.

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Как сообщал УНИАН, Украина из-за аномально жаркой погоды с первых дней августа возобновила импорт электроэнергии из России после двухмесячного перерыва. С 24 августа импорт был приостановлен.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, импортировать электроэнергию из России для Украины выгодно, так как стоимость собственной тепловой генерации выше российской.

26 августа первый заместитель директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук сообщил, что компания подготовила план отключения электроэнергии в регионах в предстоящий осенне-зимний период, назвав его более щадящим по сравнению с практикой аварийных или веерных отключений, которая применялась прошлой зимой.

При этом Демчишин 28 августа пообещал, что предстоящей зимой не будет веерных отключений электроэнергии, которые практиковались в прошлом году из-за острого дефицита энергетического угля.