Fitch: добыча нефти в России упадет из-за санкций

Снижение добычи нефти на ключевых зрелых российских месторождениях в Западной Сибири, скорее всего, продолжится в ближайшее время, говорится в докладе Fitch Ratings "Российские нефтегазовые компании в условиях санкций", пишет ZN.UA.

Аналитики агентства, отмечают, что восстановление цен на нефть помогло бы замедлить падение добычи на этих участках, где добывается основная доля российской нефти.

"Однако в более долгосрочной перспективе они также столкнутся с угрозой со стороны западных санкций, которые уменьшили доступ нефтедобывающих компаний к долгосрочному финансированию и современным технологиям, необходимым для добычи остающейся нефти", - считают в Fitch Ratings.

В докладе говорится, что в первой половине 2015 года добыча нефти в Западной у ОАО ЛУКОЙЛ, второй по величине российской нефтедобывающей компании, сократилась на 4,3% к аналогичному периоду предыдущего года, что почти в три раза превышает среднее снижение в 1,5% в год согласно данным компании за 2011-2014 гг. ОАО НК Роснефть, нефтедобывающая компания номер один в России, показала снижение добычи в Западной Сибири на 3,2% к аналогичному периоду предыдущего года.

"Если санкции сохранятся, они будут оказывать более выраженное влияние на добычу в среднесрочной перспективе. Как следствие, мы ожидаем, что добыча у ЛУКОЙЛа и Роснефти в Западной Сибири продолжит снижаться на 3%-4% в год", - говорится в докладе.

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Проект Генеральной схемы развития нефтяной отрасли России до 2035 года гласит, что добыча нефти на действующих разрабатываемых месторождениях может сократиться на 125 млн т (34,5%), до 237 млн т в год. Сегодня на данные месторождения приходится около 70% всей добычи "черного золота" в РФ (около 525 млн т).