Российская электроэнергия подорожала для Украины на 5,6%

Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №2274 от 3 сентября 2015 года.

Согласно документу, НКРЭКУ установила для госкомпании "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, цену закупки электроэнергии в сентябре от госкомпании "Укринтерэнерго", осуществляющей ее импорт из России, в размере 950,1 грн за 1 МВт/ч, что на 5,6% выше цены в августе (900 грн за 1 МВт/ч).

Как сообщал УНИАН, Украина с 6 сентября возобновила закупку электроэнергии у России.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, импортировать электроэнергию из России для Украины выгодно, так как стоимость собственной тепловой генерации выше российской.

26 августа первый заместитель директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук сообщил, что компания подготовила план отключения электроэнергии в регионах в предстоящий осенне-зимний период, назвав его более щадящим по сравнению с практикой аварийных или веерных отключений, которая применялась прошлой зимой.

При этом Демчишин 28 августа пообещал, что предстоящей зимой не будет веерных отключений электроэнергии, которые практиковались в прошлом году из-за острого дефицита энергетического угля.