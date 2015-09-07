Аналитики прогнозируют падение цен на нефть на этой неделе

По оценке Phillip Futures, стоимость нефти на текущей неделе будет снижаться, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Данные по ВВП еврозоны за второй квартал, вероятно, станут основным показателем, который будет влиять на цены, но он вряд ли вызовет потрясения на рынках, считают в Phillip Futures", - говорится в сообщении.

Рhillip Futures полагает, что следует подходить с осторожностью к ожиданиям действий со стороны ОПЕК, чтобы уравновесить предложение в преддверии выхода на рынок иранской нефти.

"Потенциальные шаги картеля, направленные на ограничение добычи, могут повлиять на цены, но эти шаги будут реализованы, только если картель сможет договориться с другими нефтедобывающими странами, а именно с Россией", - резюмирует издание.

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По состоянию на 13:40 цена на Brent на лондонской бирже ICE составила 48,94 доллара/баррель, что на 1,35% ниже цены закрытия.