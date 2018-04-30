Зона высокого тарифного напряжения

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с 1 сентября увеличила минимальный тариф на электроэнергию для населения на 25%, - до 45,6 коп. за кВт/ч. Первый этап 19% повышения состоялся в апреле 2015 года.

Согласно утвержденному комиссией двухлетнему графику повышения тарифов, следующий этап - 1 марта 2016 года.

В Минэнерго надеются, что к 1 июля 2017 года цены на электроэнергию повысятся до экономически обоснованного уровня. При этом, для уязвимых слоев населения будет осуществляться адресная дотация из бюджета. Взамен каждый гражданин Украины сможет свободно выбирать поставщика электроэнергии также просто, как оператора мобильной связи, а тот продавец, кто не сможет предложить самые выгодные условия, рискует оказаться на обочине рынка.

Эра популизма

Властям Украины сегодня не осталось практически другого варианта как скачкообразно повышать тарифы для населения. Слишком долго откладывали этот процесс. По словам эксперта коалиции "Энергетические реформы" Андрея Перевертаева, до 2000 года в Украине, как и большинстве европейских стран, тарифы на электроэнергию для населения были выше, чем для промышленности.

"Затем был принят ряд политических, на мой взгляд популистских, решений, которые привели к тому, что тарифы для промышленности стали расти, и в целом они выросли примерно в 8 раз, а тарифы для населения выросли всего в два раза", - говорит Перевертаев.

Это привело к тому, что на сегодняшний день на рынке сформировался большой объем перекрестного субсидирования, при котором промышленность ежегодно переплачивает около 34 миллиардов гривень за электроэнергию.

"Получается так, что промышленность вынуждена терять либо свою конкурентоспособность на внешних рынках, либо включать эту добавленную стоимость в свою продукцию, которая возвращается потребителю", - констатирует Перевертаев.

Низкие тарифы на электроэнергию лишают население смысла заниматься энергосбережением. В Украине до сих пор отсутствует культура потребления электроэнергии. Эксперты утверждают, что самый существенный и самый простой способ экономии электроэнергии в быту заключается в равномерном потреблении электроэнергии в течение суток. Поэтому, НКРЭКУ весной 2015 года снизила в два раза тариф на электроэнергию в ночное время.

Новая модель рынка

Действующая модель энергорынка Украины была заимствована у Англии в конце 90-х. До нее, в Украине вообще не существовало внятной модели, а в расчетах потребителей с генерирующими компаниями преобладали бартерные схемы. Отсутствие правил погрузило энергетику страны в хаос, когда население страдало от веерных отключений электроэнергии.

На первом этапе своего существования модель позволила организовать систему торговли электрической энергией как товаром, и увеличить расчеты в денежной форме, закрыв бартерные и вексельные схемы.

Однако, уже через несколько лет работы украинского рынка стали очевидными его главные проблемы. Несоответствие цен между производством электроэнергии и ее продажей, тотальный государственный контроль за рынком и как результат - отсутствие инвестиций в отрасль.

По мнению экспертов, Украина скопировала модель с энергорынка Англии, в то время как такая модель прекратила свое существование на туманном Альбионе еще в 2001 году. Но Великобритания – не исключение. Реформы на рынках электроэнергии начались по всей Европе и в США. На смену старым моделям приходили новые. Монополия энергокомпаний на поставки электроэнергии конечным потребителям во многих странах практически разрушена.

Например, сегодня крупнейшие продавцы электроэнергии в США вообще не имеют энергоактивов, а в Польше облэнерго вынуждены конкурировать с операторами мобильной связи, которые вместе с тарифным планом на связь предлагают выгодно купить и электроэнергию.

Вполне возможно, что такая модель может быть применена и у нас. Но пока Украина проводит либерализацию рынка путем проб и ошибок. Еще осенью 2013 года парламент принял закон об основах функционирования рынка электрической энергии Украины. Самым выгодным этот закон был для крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Но закон не решал главного – ликвидации перекрестного субсидирования, дотацию низких тарифов для населения перекладывалась на атомные и гидроэлектростанции. В итоге - закон так и не заработал.

Сейчас Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разработало новый проект закона, который позволит внедрить европейскую модель энергорынка, где все производители электроэнергии будут поставлены в конкурентные условия, а у конечного потребителя станет выбор между привычным облэнерго, трейдером и непосредственным производителем.

В случае внедрения такой модели рынка в Украине электроэнергия перестает быть просто товаром, она станет услугой. Услуга дает возможность потребителю пользоваться энергией, а не быть заложником наших монополистов-облэнерго, которые сами решают кого они хотят подключать, а кого нет. Покупая услугу, поставщик обязан подключить потребителя к энергосети, а потом выставить счет.

По планам Минэнерго, новая модель начнет внедряться с 1 июля 2017 года.

По мнению Перевертаева, после полноценного запуска новой модели существует риск существенного повышения тарифов на электроэнергию для всех потребителей.

"Только согласованные действия регулятора могут от этого риска нас спасти", - подчеркивает эксперт, уточняя, что и профильное министерство, и экспертное сообщество проводят технико-экономические расчеты для минимизации рисков.

Золотой тариф

Для роста цен для электроэнергии отчасти есть и объективные причины. Из-за инфляции и обесценивании гривны почти в три раза за последние полтора года, значительно подорожало импортное топливо и оборудование для генерации.

Правда, вместе с объективными причинами есть и субъективные – желание монополистов даже в условиях войны Украины с Россией снимать баснословную прибыль, заложив в тариф все что под руку попадется.

Характерный пример – конфликт между министром энергетики Владимиром Демчишиным и крупнейшим частным энергохолдингом – комапнией ДТЭК Рината Ахметова, на долю которой приходится около 30% вырабатываемой в стране электрической энергии.

В частности, в ДТЭК считают, что себестоимость добычи угля в Украине составляет 1500 грн/тонна, в связи с чем требуют от властей в несколько раз увеличить тариф на электроэнергию. Однако профильный министр уверяет: требования беспочвенны и указывает на две странности в поведении ДТЭК. Во-первых, свой уголь компания экспортирует по цене ниже 1100 грн/тонна. И во-вторых, даже, если госшахта предлагает компании Ахметова купить уголь по 1100 грн/тонн, те отказываются и требуют выставить цену по 1500 грн за тонну.

Впрочем, необоснованности требований ДТЭК заявил и Дмитрий Вовк, глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"В тариф (ДТЭК – УНИАН) включены расходы, не связанные с ведением деятельности по производству тепла и генерации электрической энергии", - сказал Вовк.

"Туда включены корпоративные центры на миллиарды гривен, сбытовые расходы для своих же компаний и прочее", - добавил он.

Пока сдерживающим фактором для роста тарифов в Украине выступают атомные электростанции и гидроэлектростанции, себестоимость производства электроэнергии которых в несколько раз ниже тепловых станций. Но и эти виды генерации испытывают трудности. К примеру, доля гидроэнергетики неуклонно падает из-за рекордно низкого притока воды в реках Украины в этом году, а атомные станции все ядерное топливо импортируют. По данным Государственной фискальной службы, в год атомные блоки закупают топлива в среднем на 500 млн долл, что также влияет на себестоимость производства электроэнергии на фоне трехкратного обесценивания гривны.

Судя по всему, дешевая электроэнергия для населения - это уже в прошлом. График повышения тарифов утвержден, правительство открыло адресные субсидии для уязвимых категорий населения.

Остается лишь один вопрос, будут ли украинцы полностью зависеть от монополиста, диктующего свои условия, либо будут диктовать их сами, делая выбор из тысячи продавцов в пользу лучшего ценового предложения.

Артем Белоусов (УНИАН)