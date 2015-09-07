ЕБРР может выделить Украине $300 миллионов на закупку газа - Яресько

Европейский банк реконструкции и развития намерен 30 сентября рассмотреть вопрос выделения Украине кредита в размере 300 миллионов долларов на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона, сообщила журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

"Мы постоянно ведем переговоры с партнерами - с ЕБРР, Всемирным банком. В ЕБРР вопрос (кредитования Украины - УНИАН) будет обсуждаться уже 30 сентября. Во Всемирном банке несколько позже. Речь пойдет о кредитовании закупки газа", - сказала министр.

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Как сообщал УНИАН, в августе НАК "Нафтогаз Украины" заявил о планах привлечь кредит на 300 миллинов долларов от Европейского банка реконструкции и развития для финансирования закупки природного газа из ЕС. Также 10 августа министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что Всемирный банк может выделить еще 500 миллионов долларов на закупку Украиной природного газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг., а также гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС.