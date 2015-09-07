Россия снизила цену на газ для Армении до 165 долларов
Россия снизила цену на газ для Армении до 165 долларов со 189 долларов за тысячу кубометров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ по итогам встречи министра энергетики России Александра Новака с министром энергетики и природных ресурсов Армении Ервандом Захаряном.
Новак отметил, что традиционное сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере получило новый импульсв связи с присоединением Армении к Договору о Евразийском экономическом союзе.
"В настоящее время Россия является основным поставщиком в Армению нефтепродуктов. В текущем году беспошлинно поставлено около 70 тысяч тонн нефтепродуктов. Беспошлинные поставки природного газа в Армению превысили 1 миллиард кубометров", - сказал он.
В ходе двусторонней встречи стороны подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Армения о порядке формирования цен при поставке природного газа от 2 декабря 2013 года.
В российском Минэнерго подчеркнули, что документ юридически устанавливает снижение базовой цены на поставляемый в Армению российский газ с 189 до 165 долларов за 1 тысячу кубометров и определяет базовые условия для обеспечения нормального функционирования ЗАО "Газпром Армения".
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Как сообщал УНИАН, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что контрактная цена российского газа для Украины в четвертом квартале текущего года снизится до 252 долларов за тысячу кубометров с 287,18 долларов в третьем квартале, при этом размер возможной скидки от правительства РФ еще не определен.
Позже глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что РФ готова предоставить Украине скидку на газ в IV квартале и обещает цены "незначительно" ниже, чем в третьем квартале.