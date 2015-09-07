Россия снизила цену на газ для Армении до 165 долларов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ по итогам встречи министра энергетики России Александра Новака с министром энергетики и природных ресурсов Армении Ервандом Захаряном.

Новак отметил, что традиционное сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере получило новый импульсв связи с присоединением Армении к Договору о Евразийском экономическом союзе.

"В настоящее время Россия является основным поставщиком в Армению нефтепродуктов. В текущем году беспошлинно поставлено около 70 тысяч тонн нефтепродуктов. Беспошлинные поставки природного газа в Армению превысили 1 миллиард кубометров", - сказал он.

В ходе двусторонней встречи стороны подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Армения о порядке формирования цен при поставке природного газа от 2 декабря 2013 года.

В российском Минэнерго подчеркнули, что документ юридически устанавливает снижение базовой цены на поставляемый в Армению российский газ с 189 до 165 долларов за 1 тысячу кубометров и определяет базовые условия для обеспечения нормального функционирования ЗАО "Газпром Армения".

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Как сообщал УНИАН, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что контрактная цена российского газа для Украины в четвертом квартале текущего года снизится до 252 долларов за тысячу кубометров с 287,18 долларов в третьем квартале, при этом размер возможной скидки от правительства РФ еще не определен.

Позже глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что РФ готова предоставить Украине скидку на газ в IV квартале и обещает цены "незначительно" ниже, чем в третьем квартале.