Россия закладывает в бюджет нефть по $50

Минфин РФ закладывает в проект бюджета на 2016 год прогноз цены на нефть в 50 долларов за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.

"На 2016 год закладывается цена на нефть 50 долларов за баррель", - сказал он.

Отмечается, что Минэкономразвития РФ ранее представило уточненный макроэкономический прогноз на 2016-2018 годы, где ожидает среднегодовую цену нефти в следующем году на уровне 55 долларов за баррель, но глава министерства Алексей Улюкаев заявил журналистам, что этот прогноз еще может быть понижен, но не ниже 50 долларов за баррель.

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По состоянию на 13:45 понедельника стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 1,29% - до 48,97 доллара/баррель. Цена октябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 1,35% - до 45,43 доллара/баррель.