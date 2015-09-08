Боевики "ДНР" заявили, что заблокировали поставки угля в Украину

Об этом заявил во вторник министр транспорта "ДНР" Семен Кузьменко, передает РИА Новости.

Кроме того, самопровозглашенная республика предъявила Украине требования по поставкам угля.

Читайте такжеВ августе из зоны АТО вывезли 700 тысяч тонн угля – проблем с доставкой сейчас нет

Кузьменко подчеркнул, что "ДНР" будет поставлять уголь в случае "снятия блокады на топливо и запчасти для вагонов и локомотивов, и если стрелять не будут".

Также министр транспорта "ДНР" считает, что у Украины сейчас критическая ситуация и ей требуется 1 миллион 200 тысяч тонн в месяц топлива с захваченных территорий.

Ранее УНИАН сообщал, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь фиксирует вывоз в Россию угля с территории Донбасса, подконтрольной боевикам.