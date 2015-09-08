Цены на нефть упали после заявления главы "Роснефти" про ОПЕК

Ранее аналогичное заявление о невозможности ограничивать добычу сделал вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает «Дождь».

«Комментарии из России по поводу ситуации на рынке оказали влияние на цены на нефть», — пояснил агентству аналитик SEB AB Бьярне Шельдруп. По его мнению, позитивное влияние на котировки могут возыметь данные по числу буровых установок в США.

Также в качестве влияющих на мировые цены явлений в Bloomberg называют очередное снижение китайского фондового рынка (в понедельник индекс Shanghai Composite просел на 2,6%, сведя к нулю укрепление прошлой недели).

Цены на нефть оказывают прямое влияние на курс российского рубля. После снижения цены на Brent до $47,63 за баррель российская валюта упала к доллару до 69 рублей.

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ОПЕК — Организация стран-экспортеров нефти — включает в себя 11 государств на Ближнем Востоке и в Африке, а также Венесуэлу. Страны члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. Россия с 1998 года имеет в организации статус наблюдателя.

Накануне Сечин заявил, что власти отвергли предложение стать полноценным членом организации из-за глубинных различий нефтяного рынка.