"Газпром" из-за высокой цены не смог продать Европе газ на аукционе

09:31, 08 сентября 2015
Энергетика
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"Газпром" провел первый аукцион по продаже газа для Европы. Торги стартовали 7 сентября и продлятся до 10 сентября. Пока покупатели не активны — их не устраивает высокая цена торгов

REUTERS

Торги стартовали в офисе "Газпром экспорта" в Санкт-Петербурге, их открывали глава компании Елена Бурмистрова и заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, пишет РБК.

За четыре дня — с 7 по 10 сентября — "Газпром экспорт" планирует продать 127 лотов общим объемом 3,2 млрд куб. м газа с поставкой по трубопроводу "Северный поток" через четыре пункта в Северо-Западной Европе: Greifswald NEL, Greifswald OPAL, Gaspool VP и Olbernhau II. Газ планируют поставить в зимний период в течение полугода. По словам Елены Бурмистровой, на первый электронный аукцион поступило 43 заявки, отбор прошли 39 компаний. Победителем аукциона назначается участник, предложивший наибольшую цену, а при наличии равных заявок покупателем становится первый предложивший эту цену.

По словам источников, первая торговая сессия аукциона завершилась без единой сделки из-за слишком высокой цены лотов, которая не привлекла покупателей. В пресс-службе "Газпром экспорта" результаты первого торгового дня не комментируют.

"Процесс может быть описан только после результата, никто не собирается раскрывать ноу-хау, как проходит аукцион", — сказал РБК заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. По его словам, в списке участников аукциона есть такие компании, как E.ON, Engie, Eni, Total, RWE, BP, НОВАТЭК (через дочернюю структуру NOVATEK Gas & Power), Goldman Sachs, а также трейдеры Gunvor, Glencore и Vitol.

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Минимальную цену, по которой газ выставлен на торги, он комментировать не стал, но обозначил, что она выше цены долгосрочных контрактов для поставки газа в Европу. "Газпром" просил с покупателей во втором квартале в среднем $251 за 1 тыс. куб. м. В понедельник форвардные контракты на европейских торговых площадках на зиму 2015–2016 годов заключаются по цене на уровне $230 за 1 тыс. куб. м.

Топ-менеджер "Газпрома" дал понять, что задача торгов — протестировать механизм спотовых аукционов, а не реализовать газ на любых условиях. "Я уверен, что результаты аукциона будут выше средневзвешенной стоимости нашего портфеля", — заявил Медведев перед началом торгов.

Источник в компании RWE сообщил, что она не приобрела газ на торговой сессии, так как ее не устроила цена. Возможность снижать цену, по словам собеседника, не предусмотрена правилами торгов. Такие заявки отклоняются.

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