Индонезия после шести лет перерыва возвращается в ОПЕК

Индонезия в декабре станет полноправным участником ОПЕК, сообщил Рейтер министр энергетической промышленности страны Судирман Саид.

"Мы получили официальное подтверждение генерального секретаря ОПЕК, что все ее участники приветствуют восстановление Индонезии как полноправного участника", - сказал он.

ОПЕК проведет плановое совещание в Вене 4 декабря. Индонезия станет 13-м участником ОПЕК. Страна входила в картель с 1962 по 2009 год.

Индонезия является крупнейшим в Юго-Восточной Азии производителем нефти. 1 января 2009 года членство Индонезии в ОПЕК было приостановлено, несмотря на это страну приглашали на заседания организации в качестве наблюдателя.

Правительство Индонезии планирует наращивать объемы нефтедобычи. На сегодняшний день страна добывает около 830 тысяч баррелей в сутки.

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