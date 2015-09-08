Великобритания может не отдать "Газпрому" активы в Северном море

В стране уже звучат призывы отнестись к «Газпрому» так, как к инвестиционному фонду LetterOne Михаила Фридмана, который власти страны обязали продать месторождения на британском шельфе Северного моря, полученные при покупке нефтегазовой компании Dea у немецкой RWE за 5 млрд евро.

Об этом сообщает Financial Times.

На прошлой неделе в рамках Восточного экономического форума «Газпром» и Wintershall, «дочка» немецкой BASF, подписали соглашение об обмене активами. Договоренность о сделке была достигнута еще в декабре 2013 г., а год спустя компании отказались от нее из-за сложной политической обстановки. И вот теперь быстро решили ее все-таки реализовать, пишут «Ведомости».

При обмене активами «Газпром», в частности, получит 50% компании WINZ, ведущей разведку и добычу углеводородов в Северном море. Ей принадлежит введенная в строй в 2011 г. автономная газовая платформа Wingate, добывающая около 2,5 млн куб. м газа в день, а также несколько лицензий на разведку месторождений на британском шельфе.

По словам человека, знакомого с ситуацией в «Газпроме», скорость, с которой была заключена договоренность с BASF, означает, что российская компания не запрашивала у британского министерства энергетики письма-подтверждения для проведения сделки с этими активами, пишет FT. Обмен активами был одобрен Европейской комиссией, и «Газпром» не обязан запрашивать разрешения у британских властей, однако может оказаться в неудобном положении, если последние будут недовольны сделкой. «Мы внимательно изучим детали этой сделки, чтобы рассмотреть связанные с ее заключением последствия, как мы поступаем с любой сделкой, включающей активы в британских водах», – приводит газета заявление чиновника министерства энергетики.

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Между тем Джеральд Ховарт, возглавляющий межпартийную комиссию по Украине, уже заявил, что реакция на сделку «Газпрома» должна быть такой же, как в случае с LetterOne, поскольку Великобритании следует демонстрировать единый подход в связи с событиями в Украине. «Нет свидетельств того, что они (Россия) изменили свою позицию по Украине. Происходящее там очень серьезно, сильно влияет на Европу, и, если собираемся действовать серьезно, мы должны продолжать посылать четкий сигнал (президенту России Владимиру) Путину», – заявил Ховарт.

В случае с LetterOne британские власти опасались, что в отношении инвестфонда или его собственников могут быть введены санкции и это поставит под угрозу добычу газа на участках Dea в Северном море. Как писала FT, решение отказать LetterOne принималось на заседаниях Национального совета безопасности под председательством премьер-министра Дэвида Кэмерона. Сделка «Газпрома», находящегося под санкциями, в теории может породить аналогичные опасения, указывает теперь FT, тем более что, как отмечают министры, санкции в отношении российских компаний и физлиц вряд ли будут сняты в скором времени и, даже наоборот, могут быть ужесточены. У Великобритании уже был отрицательный опыт с Ираном, когда введение санкций против него привело к остановке разработки в 2010 г. месторождения Rhum в Северном море, которым владели BP и National Iranian Oil Company.

Решение по сделке LetterOne принимало предыдущее коалиционное правительство: либерал-демократ Эд Дэйви обязал фонд продать около десятка газовых месторождений. После майских выборов пост министра заняла консерватор Эмбер Радд.