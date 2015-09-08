Поставки угля из оккупированного Донбасса возобновлены - Вощевский
«Сегодня, за последние сутки, где-то 80 тыс. мы уже получили. И это продолжается. Была остановка позавчера на два дня», — сказал министр
Поставки угля из неконтролируемых районов Донецкой области возобновлены.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский, передает «Четвертая власть».
«Сегодня, за последние сутки, где-то 80 тыс. мы уже получили. И это продолжается. Была остановка позавчера на два дня», — сказал он.
Ранее так называемая «ДНР» заявила о блокировании поставок угля в Украину с оккупированных территорий. Боевики подчеркивают, что начнут поставлять уголь в обмен на снятие блокады поставок топлива и запчастей.
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Напомним, в связи с оккупацией Донбасса добыча угля в Украине сократилась за первое полугодие до 15,5 миллионов тонн. Из 95 украинских шахт около 60 остались на неконтролируемой территории, а шахты, добывающие антрацитовый уголь, все находятся на территории «ДНР» и «ЛНР».