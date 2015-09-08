Южноафриканский уголь прибудет в Украину в конце сентября

Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин после заседания правительства во вторник.

"Есть договоренности у разных субъектов, поэтому сейчас я не могу сказать (о точных объемах поставок угля - УНИАН). Я точно знаю про одну поставку в размере 160 тысяч тонн. Планируются и другие поставки. Это большие корабли, по 80 тысяч тонн или 160 тысяч тонн, которые будут заходить регулярно", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в начале июля 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности немедленно начать заключение контрактов на импорт дефицитного антрацитового угля, поставки которого в необходимых объемах возможны из России, ЮАР и оккупированных территорий Донбасса.

Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и "зеленая" энергетика.

Украина в 2014 году импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,773 миллиарда долларов.