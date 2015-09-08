Нефть марки Brent выросла в цене на 3%

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опускалась на 0,72%, достигая значения 45,71 доллара за баррель. Фьючерсы на североморскую смесь Brent дорожали на 3,08% - до 49,10 доллара за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передают РИА Новости.

По состоянию на 15:36 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 3,08% — до 49,10 доллара за баррель, а на легкую нефть марки WTI — опускалась на 0,72%, достигая значения 45,71 доллара за баррель.

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Как сообщал УНИАН, котировки нефти на мировых рынках демонстрируют снижение после значительного роста во второй половине августа.