"Газпром" потерял $2,5 миллиарда из-за снижения поставок газа в Украину

Российский газовый монополист компания "Газпром" в январе-августе текущего года недополучила 2,5 миллиарда долларов из-за значительного сокращения потребления Украиной российского "голубого топлива" благодаря увеличению закупки газа по реверсу из Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета энергетической независимости Украины со ссылкой на главу организации Ивана Надеина.

"За восемь месяцев 2015 года импорт газа из России сократился почти втрое – с 14 до 3,8 миллиарда кубометров. В денежном выражении потери "Газпрома" на украинском рынке можно оценить в 2,5 миллиарда долларов", – сказал Надеин.

По его словам, в этом году Украина сэкономила около 1 миллиарда долларов на закупках газа. Способствовали этому два фактора – снижение цен на "голубое топливо" и сокращение объемов его импорта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года закупки в январе-августе снизились на 3,3 миллиарда кубометров.

При этом эксперт отметил, что за последний год структура импорта газа в Украину кардинально изменилась. Так, две трети голубого топлива Украина покупает в странах ЕС, преимущественно в Словакии, тогда как еще летом 2014 года около 90% газа поставлялось из России.

"Однако пока еще рано говорить о больших победах на газовом фронте. Впереди новый отопительный сезон, к которому мы пока не готовы – в подземные хранилища нужно закачать еще около 3-4 миллиарда кубометров", - добавил Надеин.

Также он сообщил, что в 2014 году на закупку голубого топлива Украина потратила 5,7 миллиарда долларов.

"Наша задача, чтобы каждый год сумма снижалась и через 5-7 лет в этой графе затрат стоял ноль либо совсем незначительные цифры", – подчеркнул Надеин.

По его мнению, правильным решением для властей было бы часть средств, которые идут на оплату импортного газа, выделять на его замещение и энергосбережение.

"Таким образом мы улучшим наш платежный баланс, снизим давление на курс гривни и стимулируем внутреннее производство. 5-6 миллиардов долларов, которые ежегодно уходят из страны – это наша плата за бесхозяйственность и нерациональное использование энергоресурсов", – резюмировал эксперт.

Читайте также"Газпром" из-за высокой цены не смог продать Европе газ на аукционе

Как сообщал УНИАН,1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ. При этом страна рассчитывает в октябре получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и при гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 миллиардов кубометров.

С 30 августа по 5 сентября запасы газа в украинских подземных хранилищах газа увеличились на 1,85%, или на 267 миллионов кубометров, – до 14,695 миллиарда кубометров.