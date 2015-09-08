"Укртатнафта" будет хранить часть импортируемой нефти в резервуарах компании "Синтез Ойл" в Одессе

Компания "Укртатнафта", владеющая единственным работающим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием – Кременчугским НПЗ, из-за заполнения своих резервуаров технологической нефтью госкомпании "Укртранснафта" вынуждена хранить часть импортируемой нефти в резервуарах компании "Синтез Ойл" в Одессе, говорится в сообщении "Укртатнафты".

Ранее сообщалось, что "Укртатнафта" начала закупки танкерных партий нефти для переработки на своих производственных мощностях.

"На данный момент компания не может принять закупленную танкерную нефть в полном объеме, поскольку практически все резервуары более года заполнены технологической нефтью ПАО "Укртранснафта", - отмечают в "Укртатнафте".

Согласно сообщению, в сложившейся ситуации у "Укртатнафты" имеется техническая возможность разместить на заводе лишь 30 тысяч тонн из первой партии закупленной нефти. "Остальные объемы танкерной поставки будут храниться в резервуарах компании "Синтез Ойл" в Одессе и отгружаться по мере переработки первой партии", - сообщают в компании.

При этом пресс-служба отмечает, что "Укртранснафта" не рассчитывается за хранение своей нефти, не решает вопрос о ее переработке и не предлагает другого технически выполнимого решения для освобождения резервуаров.

"Укртатнафта" требует от "Укртранснафты" решить вопрос с технологической нефтью и освободить резервуарные парки НПЗ. В противном случае дополнительные расходы компании будут в судебном порядке взысканы с ПАО "Укртранснафта", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также"Укртатнафта" требует от "Укртранснафты" рассчитаться за хранение нефти и освободить резервуары

Как сообщал УНИАН, бывший руководитель "Укртранснафты" Александр Лазорко, которого в марте пытались силой отстранить от занимаемой должности, отмечал, что с началом проявлений сепаратистских тенденций на востоке Украины в апреле 2014 года принял решение выкачать технологическую нефть из находящихся там трубопроводов с целью не допустить захвата государственного имущества.

По его словам, нефть была перекачана в резервуары "Укртатнафты" и три первых месяца хранилась бесплатно. При этом Лазорко возмутился, что более года в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, а также "Нафтогазе Украины" не принималось решение о дальнейшей судьбе технологической нефти, хотя премьер-министр Арсений Яценюк давал поручение руководству Минэнергоугля разработать проект постановления для переработки нефти.

В августе работники Кременчугского НПЗ проводили массовые пикеты под филиалом госкомпании "Укртранснафта" в Кременчуге, а также в Киеве возле главного офиса НАК "Нафтогаз Украины". Требованием работников было увольнение исполнительного директора компании Андрея Пасишника, главы госкомпании "Укртранснафта" Романа Сидорака, а также руководителя Кременчугского филиала компании Виталия Величко, действия которых нарушили стабильную работу Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Читайте также"Укртатнафта" изменила маршрут доставки казахской нефти

Справка УНИАН. "Укртатнафта" была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 миллиона тонн переработки нефти в год.

Компания "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в январе-июне 2015 года увеличила чистую прибыль по сравнению с январем-июнем 2014 года в 2,2 раза - до 1,026 миллиарда гривень с 0,461 миллиарда гривень.

"Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 километров, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тысяч кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тысячи кВт.