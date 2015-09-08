Американцы готовы передать технологии оборудования для ЦХОЯТ украинским предприятиям

Американская компания Holtec International готова передать украинским предприятиям часть технологий по производству оборудования для Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), которое планируется построить в Чернобыльской зоне отчуждения, говорится в сообщении госкомпании "Энергоатом".

Согласно сообщению, делегация Holtec приняла участие в Международном экономическом форуме в Харькове по приглашению госкомпании "Турбоатом". В рамках форума две компании обсудили возможности изготовления оборудования по технологии Holtec под системы сухого хранения отработавшего ядерного топлива ЦХОЯТ на украинском предприятии.

"Ознакомившись с производством, представители Holtec отметили, что "Турбоатом" располагает инфраструктурой, возможностями и ресурсами для изготовления оборудования для проекта ЦХОЯТ", - сообщают в "Энергоатоме".

Согласно сообщению, сейчас ведутся работы по определению областей, в которых необходимо будет обеспечить повышение качества и (или) усиление контроля за качеством выполнения работ.

По информации госкомпании, в течение ближайших 4-6 месяцев Holtec и "Турбоатом" планируют подписать меморандум о взаимопонимании, в котором будут определены объем услуг, техническое задание, требования к обучению, передача технологий и другие аспекты сотрудничества.

В сообщении отмечается, что, по оценкам американской компании, стоимость услуг, которые "Турбоатом" может оказать Holtec International в течение ближайших 10 лет, составляет около 200 миллионов долларов.

В "Энергоатоме" отметили, что строительство ЦХОЯТ сэкономит для Украины не менее 200 миллионов долларов ежегодно, устранит зависимость от РФ по вывозу отработавшего ядерного топлива, а также даст возможность загрузить украинские предприятия и создать новые рабочие места для квалифицированного персонала.

Читайте такжеУкраинцам необходимо объяснять, что ЦХОЯТ безопасно - Минэкологии

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом", оператор всех действующих атомных электростанций Украины,намерен к 2016 году завершить проектирование ЦХОЯТ, на которое будет поступать топливо с трех украинских АЭС.

По словам президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, американская компания Holtec приступит к реализации проекта строительства ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне общей стоимостью около 300 млн долл. после осуществления "Энергоатомом" авансового платежа в размере 11,7 млн долл.

Вместе с тем, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не учитывает строительство ЦХОЯТ в тарифе на отпуск электроэнергии атомными станциями.

Читайте такжеАмериканская Holtec поставит “Энергоатому” оборудование для хранилища отработавшего ядерного топлива

Справка УНИАН. Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

Кабинет министров Украины в конце апреля 2014 года принял решение выделить земельный участок под строительство ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Планируется, что "Энергоатом" до конца 2020 года заплатит американской компании Holtec International почти 300 млн долл. за оборудование для ЦХОЯТ.

"Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.