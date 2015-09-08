Медведев заявил, что РФ не будет "навязывать" свой газ Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил журналистам в белорусском Гродно.

«Мы не отказываемся возобновить торговые отношения, если этого захотят украинские потребители, но и не навязываемся. Если им выгодно расплачиваться за счёт потребителей, за счёт собственных граждан, это их личный выбор, пусть они отвечают перед своими людьми, которые должны понимать, по какой цене этот газ приобретается из дружественных европейских стран», - сказал Медведев.

При этом он заявил, что Правительство России издало распоряжение, по которому применяется преференциальная цена и украинские потребители могли бы получать из России газ по цене 247 долл. за 1 тыс. куб. м.

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«Но наши украинские партнёры по каким-то причинам, для меня абсолютно неведомым, от этой возможности отказались. При этом достоверно известно, что газ, который они получают по реверсу из целого ряда европейских стран, обходится потребителям на 20–30 долларов дороже. Пусть все, кто знают об этом, ещё раз прикинут, что выгоднее: получать российский газ дешевле или получать газ по реверсу, но на 20–30 долларов дороже, чем российская цена, то есть по цене 270–280 долларов за 1000 кубических метров, я имею в виду цены III квартала, потому что наша скидка была рассчитана на квартал», - сказал он.

При этом Медведев заявил, что РФ готова к обсуждению различных вариантов сотрудничества «будущего периода».

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«Мы всегда говорили нашим украинским партнёрам, что мы готовы им поставлять газ по цене не хуже, чем та цена, которая применяется в сопоставимых странах-потребителях, то есть, собственно, в странах Европейского союза, которые по территориальной удалённости близки к Украине. Собственно, та цена, о которой я говорил, близка именно к ценам, которые мы применяем в отношении ряда европейских стран, и даже чуть меньше», - сказал Медведев.

При этом Медведев отметил, что в настоящий момент количество закачанного газа в подземные хранилища в Украине приблизительно на четверть меньше, чем это требуется. Как известно, нужно, чтобы переходящий запас был в районе 18–19 млрд куб м газа, а в настоящий момент закачано 14–15 млрд куб. м, и ещё не все эти объёмы можно поднять в силу физических законов и определённых способов, которые используются при изъятии газа из подземных хранилищ.

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«То есть, иными словами, они должны озаботиться тем, чтобы создать большие запасы газа. Если этого не будет, то зимой возникнут проблемы», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ. При этом Украина рассчитывает в сентябре получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 июня заявил, что конечная цена для Украины на газ из РФ в третьем квартале с учетом скидки составит 247,18 долл. за тысячу кубометров. В результате скидка составит только 39,97 долл. за тысячу кубометром, или 13,92%