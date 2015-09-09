"Укрэнерго" хочет подписать договоры об аварийной взаимопомощи с 5 странами

Госкомпания "Укрэнерго", занимающаяся диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины, совместно с госпредприятием "Энергорынок" намерена к ноябрю подписать договоры об аварийной взаимопомощи с пятью странами-соседями Украины.

Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности директора НЭК «Укрэнерго» Юрий Касич.

"Думаю, до начала осенне-зимнего периода этого года эти контракты будут подписаны", - сказал он, уточнив, что речь идет о подписании договоров с Молдовой, Беларусью, Словакией, Венгрией и Румынией.

При этом Касич отметил, что длительное время действует договор об аварийной помощи между Украиной и Россией, а 17 августа этого года подписан аналогичный договор с оператором энергосистемы Польши.

По словам и.о. директора «Укрэнерго», подписание договора с польским оператором ускорилось после того, как в начале августа в Польше из-за аномальной жары возник дефицит электроэнергии.

В ходе брифинга Касич также рассказал журналистам о различных видах отключений, отметив, что СМИ зачастую спекулируют на этой теме.

По его словам, сейчас «Укрэнерго» совместно с местными органами власти на всякий случай готовит график ограничения потребления электроэнергии, предполагающий отключение потребителей в осенне-зимний период не более чем на два часа в период с 8 часов утра до 22 часов.

«Но если энергокомпании выполнят свои планы (по накоплению угля – УНИАН), то все у нас будет нормально», - заверил Касич, добавив, что сейчас запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций составляют 1,7 млн тонн при необходимых для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2,7 млн тонн.

«Отставания от графика накопления угля – 400 тыс. тонн», - уточнил глава «Укрэнерго».

Как сообщал УНИАН, операторы энергосистем Польши и Украины 17 августа заключили договор о поставках электроэнергии в Польшу. В рамках этого договора Украина продавала электроэнергию в августе по цене 7,5 евроцента за 1 кВт/ч.

Вместе с тем Украина из-за дефицита собственных мощностей время от времени вынуждена импортировать российскую электроэнергию и в сентябре будет покупать ее на 5,6% дороже, чем в августе 2015 года.

Ранее главный инженер «Укрэнерго» Александр Коломиец заявлял, что если в стране не будет накоплено достаточного количества угля, не поднимется уровень воды, то обеспечить надежное бесперебойное электроснабжение будет практически невозможно. По его словам, для предотвращения развала объединенной энергосистемы Украины необходимо будет вводить графики отключений потребителей электроэнергии.

В начале августа премьер Арсений Яценюк в рамках подготовки к зиме создал Антикризисный энергетический штаб. На прошедшем 3 августа первом заседании штаба старший советник министра энергетики США Уильям Брайан представил план подготовки к отопительному сезону 2015-2016 гг.

В нем отмечалось, что Украина за 2,5 месяца до начала отопительного сезона не имеет достаточных запасов угля и газа.