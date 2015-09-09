Демчишин не исключил изъятия газа у частных предприятий зимой

Министр энергетики Владимир Демчишин допускает, что правительству зимой придется управлять ситуацией в "ручном режиме" и забирать газ у частных игроков для потребностей страны, так как на формирование необходимых запасов в хранилищах пока нет денег.

Об этом Демчишин сказал в ходе расширенного заседания парламентского комитета по ТЭК с участием руководства Минэнерго, НАК "Нафтогаза Украины", представителей облгазов и других участников рынка, сообщает ZN.UA.

На вопрос о состоянии подготовки к зиме Демчишин ответил, что формально Украина готова, но на практике – на создание больших запасов газа в ПХГ нет денег.

По состоянию на 8 сентября, Украина накопила в хранилищах уже 14,8 млрд куб. м газа.

Что будет в случае, если Украина все же окажется не готова к зиме, глава Минэнерго допустил, что Кабмином может быть принято отдельное постановление, или даже этот вопрос может быть решен через Верховную Раду и отдельный закон.

Демчишин, в частности, допустил, что в таком случае правительство в ручном режиме будет вынуждено забирать газ у всех участников рынка, у частных игроков.

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Отметим, ранее Демчишин не сомневался в способности Украины запастись газом на зиму. Однако более актуальным, подчеркивал он, является вопрос не объема запасов газа, а в ритмичности его поступления в страну в зимние месяцы. При этом Демчишин отметил, что поставка из России рассматривается как поставка в экстремальной ситуации.