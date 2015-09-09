Украина хочет участвовать в создании европейского газового хаба – Яценюк

Украина заинтересована стать частью большого проекта по созданию европейского газового хаба, который сейчас разрабатывается при участии польской, румынской, венгерской и словацкой сторон, сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с премьер-министром Польши Эвой Копач в Варшаве.

Как сообщили в пресс-службе правительства, он подчеркнул, что участие нашей страны в таком газовом хабе усилит энергонезависимость и позволит свободно торговать газом без каких-либо ограничений.

«Создание энергохаба отвечает всем критериям и стандартам энергетической политики в Европейском Союзе – и Третьему энергопакету, и Европейской хартии. Это еще один путь, как нам сделать цену на газ рыночной, как избавиться от российской газовой зависимости и как внедрить новые и прозрачные условия для функционирования энергетического рынка», - цитирует пресс-служба Яценюка.

Он напомнил, что между Украиной и Польшей существует меморандум о начале проектирования строительства газового интерконнектора, который позволил бы увеличить объем газовых поставок из Польши до 10 млрд кубометров топлива.

«Украина уже провела первые расчеты, по которым нашей стране обходимо 160 млн долл. И сейчас мы ожидаем оценку польских партнеров», - отметил глава украинского правительства.

Читайте такжеЯценюк: в хранилищах недостаточно газа на зиму, ищем деньги для закупки

Как сообщал УНИАН, Яценюк находится с визитом в Польше и Словакии. Завтра, 10 сентября, он посетит Братиславу, где запланированы его переговоры с властями страны.