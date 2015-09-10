Цена на нефть Brent опустилась ниже 48 долларов
08:53, 10 сентября 2015Энергетика
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Цена на нефть марки Brent вновь опустилась ниже отметки 48 долларов за баррель.
REUTERS
Цена на Brent по состоянию на 7:34 по киевскому времени опустилась до отметки 47,15 долларов, что на 0,9% ниже показателя закрытия вчораншних торгов, пишет РБК-Украина.
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Напомним, что с конца августа цена на североморскую нефть марки Brent начала падать после значительного скачка в цене на 8,2%. Укрепление поддерживалось новостями о снижении правительством США оценки по добыче нефти в стране и сообщениями о готовности ОПЕК к переговорам с производителями о ценах.
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