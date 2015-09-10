Минэкономики России прогнозирует падение цен на нефть до 38 долларов

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст окончательной версии прогноза, внесенного в правительство.

Издание подчеркивает, что главное отличие новой версии прогноза от его базовой (августовской) версии — в измененных базовых сценарных условиях. В частности, в новом прогнозе цена нефти в 2015–2016 годах зафиксирована на уровне $50 за баррель и растет до $55 в 2017 году и $60 в 2018 году. В первоначальной же версии цена на нефть росла с $52 за баррель в 2015 году до $55 в 2016 году и $60 в 2017 году.

Исходя из этого, «нефтяной шок» августа 2015 года Минэкономики предлагает считать не закончившимся — нефть в IV квартале 2015 года в нем учитывается по цене $38,7 за баррель, пишет газета. Также ведомство верит в курс доллара в 70 руб. до конца года с последующим вялым «отскоком».

Издание подчеркивает, что ранее прогнозы Минэкономразвития были более оптимистичны. Нынешний же прогноз выглядит приближенным к текущим оценкам негосударственных аналитиков по инфляции, инвестициям, динамике ВВП, промросту и показателям платежного баланса.

Так, согласно прогнозу ведомства, среднегодовая инфляция в 2016 году составит 7,7%, на конец года — 7%, на конец 2018 года – 5,5%. Реальный эффективный курс рубля в 2016 году не изменится (в 2015 году он ослабнет в итоге на 18,2%).

Читайте такжеДоходы России от продажи нефти сократились почти в 2 раза

Инвестиции в основной капитал после обвала 2015 года на 10,8% снизятся в 2016 году еще на 1,5%. Реальные доходы населения вырастут на символические 0,1%, оборот розницы увеличится на 0,7% (в августовской версии — на 1,9%), промпроизводство — на 0,6% (в предыдущем прогнозе – 1,1%).

В ближайшее время правительство рассмотрит прогноз Минэкономразвития для дальнейшего планирования бюджета на 2016 год, отмечает газета.