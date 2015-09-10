"Нафтогаз" до 15 октября закачает в хранилища еще 1,2 миллиарда кубов газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует к 15 октября текущего года закачать в подземные хранилища (ПХГ) около 1,2 миллиарда кубометров топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола сказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы планируем до 15 октября закачать еще 1,2 миллиарда кубометров", - сказал Витренко.

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Как сообщал УНИАН, запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 30 августа по 5 сентября увеличились на 1,85%, или на 267 миллионов кубометров, до 14,695 миллиарда кубометров.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 миллиардов кубометров.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает в сентябре-октябре получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.