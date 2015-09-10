Иран снизил цены на нефть до трехлетнего минимума
Таким образом иранская нефть в четвертом квартале будет стоить на 15 центов дороже саудовской Arab Light
Иран снизил цены на нефть до трехлетнего минимума, рассчитывая привлечь азиатских покупателей, соощает Рейтер.
Иран установил официальную цену продажи своего основного сорта Iranian Light на октябрь с наценкой 25 центов за баррель к котировкам в Омане/Дубае по сравнению с наценкой 35 центов в августе, сообщили два осведомленных источника.
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Таким образом иранская нефть в четвертом квартале будет стоить на 15 центов дороже саудовской Arab Light, что, по данным Рейтер, является минимальной ценой с четвертого квартала 2012 года.
Иран стремится вернуть себе долю рынка,потерянную из-за санкций США и Европы, которые привели к падению экспорта иранской нефти более чем в два раза.
Азиатские покупатели в свою очередь требуют снижения цен с учетом избытка нефти на мировом рынке.
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Кроме снижения цен, Иран, а также такие страны ОПЕК как Ирак и Кувейт, стараются привлечь клиентов более длительными отсрочками платежа и бесплатной доставкой.
Судя по данным об отгрузках, в сентябре продажи иранской нефти упадут до полугодового минимума.