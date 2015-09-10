Иран снизил цены на нефть до трехлетнего минимума, рассчитывая привлечь азиатских покупателей, соощает Рейтер.

Иран установил официальную цену продажи своего основного сорта Iranian Light на октябрь с наценкой 25 центов за баррель к котировкам в Омане/Дубае по сравнению с наценкой 35 центов в августе, сообщили два осведомленных источника.

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Таким образом иранская нефть в четвертом квартале будет стоить на 15 центов дороже саудовской Arab Light, что, по данным Рейтер, является минимальной ценой с четвертого квартала 2012 года.

Иран стремится вернуть себе долю рынка,потерянную из-за санкций США и Европы, которые привели к падению экспорта иранской нефти более чем в два раза.

Азиатские покупатели в свою очередь требуют снижения цен с учетом избытка нефти на мировом рынке.

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Кроме снижения цен, Иран, а также такие страны ОПЕК как Ирак и Кувейт, стараются привлечь клиентов более длительными отсрочками платежа и бесплатной доставкой.

Судя по данным об отгрузках, в сентябре продажи иранской нефти упадут до полугодового минимума.