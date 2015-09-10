США снизили прогнозы мирового потребления нефти

EIA снизило прогноз роста в 2015 году на 90,000 баррелей в сутки до 1,17 миллиона баррелей, а прогноз на 2016 год - на 150,000 баррелей в сутки до 1,31 миллиона, сообщает Reuters.

В ежемесячном отчете управление сократило прогноз роста добычи нефти в США в этом году до 500,000 баррелей в сутки с 650,000. Прогноз на 2016 год остался неизменным: по мнению EIA, добыча снизится на 400,000 баррелей в сутки до 8,82 миллиона.

"Производство нефти в США в апреле достигло максимума в объеме 9,61 миллиона баррелей в сутки, а в августе будущего года, по прогнозам, сократится до 8,63 миллиона баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

"Нынешние низкие цены на нефть ведут к снижению рентабельности некоторой доли добычи нефти в США. Только в августе общая добыча, по оценкам, снизилась на 140.000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем", - говорится в сообщении главы EIA Адама Симински.

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